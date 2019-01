Milano, scritta anarchici in Ticinese: 'Spara a Salvini'

Un messaggio contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è comparso sul muro perimetrale di uno stabile popolare di via Voltri a Milano, in zona Ticinese. Si legge "non sparare a salve, spara a Salvini". La scritta è seguita da una 'A' cerchiata, simbolo anarchico. Sul posto è intervenuta la Digos e la polizia scientifica.