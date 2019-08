Milano, scritte sui muri contro le ciclabili e gli assessori Granelli e Maran



Da una settimana circa sono comparse in diverse zone della città delle scritte contro gli assessori maran e Granelli oltre che contro le piste ciclabili.



Sono firmate con la sigla Rmv, chiedono il doppio senso per le auto e le dimissioni dei due assessori, che hanno presentato una denuncia per capire gli autori, soprattutto perchè hanno imbrattato ancora una volta i muri di diversi palazzi.