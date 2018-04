Milano, la casa? Sempre più valorizzate le zone pedonali e le aree verdi



Casa a Milano: in cinque anni si valorizzano le zone in trasformazione, verdi e pedonali. Nell'ultimo anno bene le aree universitarie, degli stranieri, del design e negli ultimi 6 mesi si punta sulle zone servite dalle linee della metro 4 e 5. È quanto emerge da un'elaborazione sui dati della 52° "Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano" sul secondo semestre 2017, realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con gli agenti rilevatori FIMAA Milano Monza & Brianza (Confcommercio Milano).



Mentre ripartono i prezzi delle case a Milano nel 2017 ma non in tutte le zone allo stesso modo. Se in media il valore degli immobili residenziali nuovi di classe energetica A-B (4.868 euro al mq) cresce dell'1,3% in un anno i prezzi aumentano in modo più consistente negli ultimi sei mesi del 2017 registrando +1%. In cinque anni bene le zone in trasformazione e con aree pedonali. In cinque anni tengono rispetto alla media la città dei nuovi quartieri in trasformazione, spesso con aree verdi e pedonali, grazie ai nuovi interventi, come Sarpi - Procaccini (+3,2%), Pisani, Gioia e Baiamonti (+2,4%), Porta Nuova, Isola e Garibaldi che riescono a mantenere i prezzi nonostante il calo dei prezzi a Milano del 5% nello stesso periodo. Bene anche tra le aree universitarie quella della Bocconi (+4,4%). Nell'ultimo anno bene le zone verdi, quelle universitarie, degli stranieri, del design.



Crescono più della media cittadina la Milano degli spazi verdi (+1,7% in un anno e +1,1% in sei mesi), con le crescite superiori nelle zone di Bligny-Toscana (+7,4% e +4,4%), Baggio-Quinto Romano (+6,3% e +2%), Quartiere Gallaratese-Trenno (+6,1% e +2%) e Cermenate-Ortles (+5,3% e +2,6%) e le zone dove è più forte la presenza di studenti (+1,5% in un anno e +0,9% negli ultimi sei mesi dell'anno) e stranieri (+1,2% e +1%).