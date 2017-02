"Milano senza bilancio, Sala da commissariare?" L'attacco del M5s

Beppe Sala

MILANO, ATTACCO M5S: "SALA SENZA BILANCIO, RISCHIA IL COMMISSARIAMENTO?"

"Milano è ancora senza bilancio, Sala rischia il commissariamento?". E' la provocatoria domanda che campeggia sul blog di Beppe Grillo, sul quale è apparsa una lunga invettiva dei consiglieri del Movimento 5 Stelle di Milano.

"A Roma è stato alzato un polverone sul bilancio di previsione", si legge sul blog di Beppe Grillo. "Titoloni per la prima temporanea non approvazione da parte dell'Oref, e pochissime righe per la definitiva approvazione a fine gennaio, di un bilancio redatto dalla giunta Raggi a tempo di record per permettere a Roma di ripartire. Ben prima di tante altre città italiane, compresa Milano, non pervenuta".

"Eppure nessun giornale ha osato parlare di i “rischio default” o di “rischio commissariamento” per il capoluogo meneghino", proseguono i consiglieri M5s. "Eppure questa lentezza, nel silenzio di tutti gli organi di stampa, costerà caro ai milanesi, che si trovano ancora in regime di esercizio provvisorio".