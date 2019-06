Milano, sequestro di un chilo di cocaina a Linate: un arresto



Militari della guardia di finanza di Linate insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 1 chilo e 300 grammi di cocaina, con conseguente arresto di un cittadino venezuelano proveniente da Cayenne (Guyana francese), via Parigi. Nell’attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti in ambito aeroportuale, i finanzieri ed i doganieri di Linate hanno sottoposto a controllo il passeggero in ingresso nel territorio dello Stato.



Per l’atteggiamento e lo stato di nervosismo mostrati l’uomo ha destato il sospetto degli operanti, che hanno ritenuto opportuno eseguire ulteriori e più specifici accertamenti. Una volta sentito il passeggero, le fiamme gialle hanno dubitato delle dichiarazioni rese e, sospettando il presunto ingerimento di ovuli contenenti sostanza stupefacente, hanno condotto il cittadino venezuelano presso la struttura ospedaliera San Raffaele di Milano, per eseguire gli esami radiologici e sanitari del caso.



In ospedale i dubbi dei militari sono stati confermati, attesa la presenza nell’intestino di n. 103 ovuli contenenti cocaina purissima, per un totale di circa 1 chilo e 300 grammi. L’ovulatore è stato così arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di San Vittore.