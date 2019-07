Milano Serravalle, l’Assemblea approva il bilancio 2018

L’Assemblea dei Soci di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. riunitasi oggi ha approvato il bilancio 2018. La Società chiude l’esercizio con un valore della produzione pari a 248,83 milioni di euro, in crescita dell’8,08% rispetto al 2017. Il margine operativo lordo si attesta a 144,43 milioni (+14,03%), mentre l’utile netto aumenta del 43,7% a quota 57,83 milioni.



Nel corso del 2018 la Società ha destinato oltre 26 milioni di euro – il 6,3% in più rispetto al 2017 – per manutenzioni e interventi al corpo autostradale, così come sono cresciuti gli investimenti destinati alla riqualifica e al miglioramento degli standard qualitativi delle infrastrutture gestite, che ammontano a 47,44 milioni.



Il Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., avv. Maura Carta, ha ringraziato l’Amministratore Delegato, dott. Andrea Mentasti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti e collaboratori della Società per gli ottimi risultati raggiunti nel 2018.