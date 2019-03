Milano Serravalle licenzia il direttore generale Besozzi

Paolo Besozzi licenziato da Milano Serravalle: l'ormai ex direttore generale paga la "contestazione disciplinare" per la vicenda del ponte di Rho che per anni sarebbe stato a rischio di crollo e che è stato chiuso d’urgenza solo a dicembre, riparato e riaperto a gennaio. Il Corriere rivela la scelta del consiglio di amministrazione, arrivata mercoledì sera al termine di una riunione. Tutto inizia, come aveva raccontato Affaritaliani.it Milano, quando il 27 dicembre Andrea Mentasti, amministratore delegato e uomo di fiducia di Attilio Fontana , contesta a Besozzi "gravi negligenze, imperizia e colpevole inerzia che avrebbero potuto portare a gravissime conseguenze per l’utenza di quel tratto autostradale, oltre che a comportare pesanti riflessi nei rapporti della società con il concedente".Besozzi aveva parlato di una"ritorsione, un pretesto per licenziarmi" ed aveva scritto ai 700 dipendenti della società per difendersi dalla "falsa realtà" diffusa da Mentasti con l'obiettivo di "fare pressioni sulla mia persona affinché lasci campo a torbidi politicanti".