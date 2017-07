Milano, sesta edizione della Gran Fondo del Naviglio

Giunge alla sesta edizione la storica gara di nuoto milanese non agonistica GRAN FONDO DEL NAVIGLIO che avrà luogo il prossimo 9 settembre lungo il Naviglio Grande e che, ancora una volta, sarà accompagnata da una serie di iniziative legate al mondo dell’acqua che si svolgeranno nella pittoresca cornice della Darsena durante tutto il weekend. L’anno scorso l’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 nuotatori di cui 11 stranieri. La competizione, nata nel lontano 1895 e ripresa dal 2011, da sempre riscuote grande successo e attira la curiosità e l’interesse di partecipanti e pubblico di Milano e non solo.

Anche quest’anno la manifestazione milanese sposa una causa sociale importante scegliendo come unica Charity Partner l’ASSOCIAZIONE CAF ONLUS e invitando gli atleti “Nuotare per Bene”, scegliendo di abbinare alla sfida sportiva una sfida solidale per regalare un corso di nuoto ai bambini e ai ragazzi vittime di maltrattamenti ospiti delle sue Comunità.

Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara si sviluppa lungo tre percorsi tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi:

LUNGO 24,5 Km Cassinetta di Lugagnano – Milano/Darsena

MEDIO 14 Km Gaggiano – Milano/Darsena

BREVE 2,5 Km Milano (Sede Canottieri Milano) – Milano/Darsena

Al termine della manifestazione saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più “grande” e più “giovane” di ogni singola categoria.

La quota d’iscrizione varia in base al tipo di percorso scelto – 35€ breve, 70€ medio, 75€ lungo - e comprende la medaglia partecipazione, un gadget ricordo, i rifornimenti necessari durante la competizione, il ristoro a fine gara e la cena a buffet.