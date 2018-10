Milano, sette Daspo urbani: allontanati tre parcheggiatori abusivi

Un provvedimento del Daspo Urbano e' stato emesso nei confronti di 3 parcheggiatori abusivi che da tempo svolgevano questa attivita' nei pressi della stazione Centrale di Milano. Si tratta di tre italiani di 73, 62 e 49 anni tutti con precedenti penali. I tre sono stati allontanati da Milano per 6 mesi. Tutti erano gia' stati sanzionati piu' volte dalla polizia locale; successivamente, valutando il pericolo per la sicurezza pubblica il questore ha deciso la misura. Un risultato frutto di un'attivita' svolta dal Nucleo Tutela Trasporto Pubblico dei vigili urbani milanesi che, dal primo giugno a meta' settembre, ha effettuato 154 sopralluoghi che hanno portato ad allontanare 64 persone; e 48 contesti ai parcheggiatori, oltre a 29 provvedimenti di allontanamento per 48 ore. Altri due Daspo sono stati emessi dal questore nei confronti di altri due soggetti, uno di 54 anni e uno di 68 anni che erano invece stati fermati vicino alla stazione Fnm di Cadorna e a quella degli autobus di Lampugnano. Infine un italiano e un cambiano sono stati destinatari dello stesso provvedimento per essere stati trovati nei pressi di Cadorna in stato di ubriachezza molesta.