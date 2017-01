Milano, sette nuovi autovelox: attesi 305 milioni dalle multe

Il Comune di Milano conta di incassare 22 milioni di euro extra dalle multe. Questo si desume dal preventivo di bilancio 2017, che parla di incassi previsti per le sanzioni pari a 305 milioni di euro. Una cifra superiore ai 283 milioni di euro effettivamente incassati nel 2016 (a fronte di un preventivo 2016 che era stato tuttavia fissato a 355 milioni). L'aspettativa di maggiori entrate poggia probabilmente sull'annuncio dell'installazione entro l'estate di sette nuovi autovelox fissi, che andranno ad essere posizionati in viale Fulvio Testi in entrambi i sensi di marcia, tra il cavalcavia ferroviario e via Matteucci, in via Parri, direzione centro città, in via Virgilio Ferrari in entrambi i sensi di marcia, in via Palmanova direzione centro, via dei Missaglia direzione centro città.

Come riporta il quotidiano Il Giorno, l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza nega che l'obiettivo dell'Amministrazione sia "far quadrare i conti grazie alle multe, lo dimostra il fatto che nel confronto tra il previsionale del 2016 e quello del 2017 l’ammontare delle sanzioni è in calo di 50 milioni di euro. I nuovi autovelox saranno posizionati per far calare il numero degli incidenti".