Milano, settimana Lavoro Agile: 5 giorni, 33 appuntamenti, 10mila lavoratori

Settimana del Lavoro agile

Ad oggi 148 aziende tra private e pubbliche, 72 coworking coinvolti, 18 enti aderenti, 33 tra workshop, tavole rotonde e incontri e oltre 10mila dipendenti potenzialmente interessati a scoprire i vantaggi di poter conciliare impegno lavorativo e qualità della vita. Con questi numeri prende il via, da oggi sino al 26 maggio, la Settimana del Lavoro Agile voluta e promossa dal Comune di Milano. A presentare questa mattina, a stampa e operatori, i contenuti dell’iniziativa e il programma degli appuntamenti l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive Cristina Tajani con la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madìa, il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Tito Boeri e il Direttore generale dell’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, Maurizio del Conte.

“La crescita significativa delle aziende che hanno aderito alla Settimana del Lavoro Agile, dimostra come lo smart working oggi, a Milano e in tutto il Paese, sia una modalità di organizzazione del lavoro destinata a coinvolgere un numero sempre maggiore di lavoratori” cosi l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani che prosegue: “Come Amministrazione siamo impegnati da tempo a fare di Milano un modello per la promozione di una nuova cultura del lavoro più orientata al risultato e alla sostenibilità piuttosto che all’orario e a luoghi fisici. Se per le grandi aziende tutto questo si sta già verificando in alcuni settori, soprattutto quelli presidiati dalle PMI, rimangono alcuni ‘cantieri’ aperti su cui aziende, istituzioni, sindacati e mondo della ricerca devono lavorare assieme”.

Quest’anno, al contrario delle passate edizioni, si potrà sperimentare il lavoro agile non un giorno solo ma nell’arco di ben 5 giornate feriali. La Settimana del Lavoro Agile è l’occasione per fare di Milano un modello di riferimento nazionale per le buone pratiche del lavoro agile all’interno delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private favorendo lo sviluppo dei coworking, delle politiche di conciliazione e dello smart working.

All’iniziativa hanno aderito 238 realtà di ogni dimensione, aziende, enti, associazioni, e sindacati interessati a far sperimentare ai propri lavoratori modalità di lavoro agile. Il lavoro agile non richiede una postazione fissa in ufficio; consente di svolgere i propri compiti ovunque, da casa, dal bar, dal parco, dalla palestra, da un ufficio decentrato o da una postazione in coworking. È una modalità che soddisfa chi lavora e rende le imprese più competitive.

Tra le 148 aziende che hanno scelto di partecipare alla Settimana del Lavoro Agile troviamo nomi come: Doxa, Fastweb spa, Gruppo PSA Peugeot Citroen, Mars Italia, Mellin, Sanofi, Siemens, Philips, Tamoil,Tim, Vodafone, Unicredit e Nestlè solo per citarne alcune oltre a tutte società partecipate del Comune di Milano: MM, Sea, Amat, A2A, ATM, Milano Ristorazione, Fondazione Welfare e Capholding

Grande partecipazione anche da parte dei coworking che sono 72 (+65%, erano 44 nel 2016) di cui 34 attivi sul territorio milanese e della città metropolitana e 9 in Lombardia, giunte adesioni anche al di fuori dai confini regionali: 4 dalla Toscana e Veneto, 2 dal Piemonte, Sicilia e Emilia Romagna, 1 da Marche, Umbra e Friuli.

Tre le modalità con le quali le aziende possono partecipare alla settimana “Sperimenta il lavoro agile”, offrendo la possibilità al dipendente di sperimentare per un massimo di 5 giorni un lavoro al di fuori della sede abituale con una flessibilità oraria o attraverso una postazione di coworking. Con “Adotta un‘impresa”, si è data la possibilità alle aziende che hanno già avviato azioni di smart working di offrire la propria competenza ad aziende interessate a sperimentare questa nuova modalità lavorativa, diventando così vere e proprie mentor del lavoro agile. Oppure “Organizzare un evento”, presso la propria sede o presso uno spazio comunale volto a diffondere e ampliare la conoscenza del lavoro agile e dei vari aspetti del welfare aziendale.

Secondo una indagine condotta dal Comune, in occasione della giornata del lavoro agile 2016, su un campione di 2.299 lavoratori che hanno aderito rispondendo al questionario, 1.073 sono uomini (47%) 1.226 Donne (53%) . Tra i partecipanti la fascia compresa tra 25 e 39 anni costituisce il 30%, tra 39 e 55 anni il 60% gli over 55 il 10%. I laureati rappresentano il 54%, i diplomati 43%. Tra gli aderenti alla giornata del lavoro agile il 59% è impiegato, il 35% è quadro e solo 1% dirigente. Il luogo preferito per provare l’esperienza del lavoro agile per l’ 87% del campione è stato il lavoro da casa, il 9% ha scelto altre sedi distaccate dell’azienda rispetto all’abituale, solo 1% ha optato per una postazione in un coworking.

Tempo risparmiato per gli spostamenti casa-lavoro da chi ha praticato il lavoro agile: 234.937 minuti, pari a circa 163 giorni e 4 ore. L'incremento del tempo risparmiato nel 2016 è risultato pari a +32% rispetto al 2015 e +52% rispetto al 2014. Tempo impiegato nel 43% dei casi per prendersi cura della famiglia, dedicarsi alla cura della casa e attività domestiche 20%, al lavoro 15%, al riposo 10%, alle proprie passioni e hobby il 6% e il 5% ad altro.

Dal punto di vista ambientale il lavoro agile fa bene, in un solo giorno sono stati evitati 58.438 km percorsi con mezzi privati a motore. Erano 35.752 km nel 2015 e 38.282 km nel 2014. Nella sola giornata del 2016 si è evitato di immettere nell’ambiente 1.93 kg di PM10, 26,6 kg di ossidi di azoto, 9,5 kg di biossido d’azoto e 11,7 tonnellate di anidride carbonica oltre a un risparmio di 5.080 litri di carburante

Il palinsesto completo degli appuntamenti della settimana del Lavoro Agile è consultabile www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/vivicitta/qualitavita/lavoro_agile