Sfondano la vetrina di una gioielleria in via Senato: bottino da 100 mila euro

Milano, sfondano la vetrina di una gioielleria in via Senato



Furto in gioielleria alle 16.30 in via Senato 7, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Due uomini parzialmente travisati, dei quali uno con una mazzetta da muratore, hanno sfondato la vetrina sulla strada della gioielleria, senza fare ingresso, afferrando una collana con diamanti del valore di circa 100mila euro. All'interno del negozio presenti due commesse, rimaste illese.



I ladri sono fuggiti a piedi, la mazza utilizzata è stata abbandonata sul posto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Duomo.