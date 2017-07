Milano, Sgarbi e Barbieri sono i nuovi proprietari di "10 Corso Como"

Corso Como 10

Il palazzo al civico 10 di Corso Como, che ospita la Galleria Sozzani, un negozio di accessori e abiti cult, un bookshop, il ristorante, il mini-hotel da tre suite, ha trovato i suoi nuovi proprietari: la famiglia Rusconi ha infatti ceduto lo storico e prestigioso immobile all'imprenditore Tiziano Sgarbi ed alla stilista Simona Barbieri, fondatori ed ex proprietari di Twinset. L'operazione era nell'aria da maggio, ma l'identità degli acquirenti è stata resa nota solo ora, con una intervista pubblicata dal Corriere della Sera. “Siamo fieri e orgogliosi di questa operazione – ha spiegato Barbieri al quotidiano – e non snatureremo la formula, vogliamo rimodernarla, speriamo sempre a marchio ’10 Corso Como’. Per la Galleria di mostre fotografiche e il negozio di accessori e abiti cult ci piacerebbe creare una forma di partnership con Carla Sozzani (fondatrice di 10 Corso Como, ndr). Gli spazi occupati da ristorante, bar, bookshop e boutique hotel invece cambieranno totalmente gestione”.

La coppia di proprietari ha preso il controllo della società immobiliare che contiene l'edificio per una cifra vicina ai trenta milioni di euro e non sarebbero previsti licenziamenti, mentre per la controllata della Carla Sozzani editor che aveva in gestione gli spazi prosegue l'iter dello sfratto esecutivo per morosità.