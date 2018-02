Milano, sgomberato il negozio di piazza Gabrio Rosa

Sgomberato il negozio di piazza Gabrio Rosa occupato da anarchici

Lo spazio era stato occupato abusivamente a marzo dello scorso anno, proprio durante i lavori in corso da parte del nuovo locatario che aveva stipulato il contratto di affitto con Aler a dicembre 2016. Il negozio era stato oggetto di un’irruzione da parte di esponenti dei centri sociali, con l’obbiettivo di prendere illecitamente possesso dello spazio. Immediatamente sul posto erano intervenuti gli ispettori di Aler e le Forze dell’Ordine ma, per evitare disordini per l’ordine pubblico, non era stato possibile concludere positivamente l’operazione di sgombero.

Oggi, grazie all’importante lavoro di coordinamento con Prefettura e Questura di Milano, l’intervento di sgombero è stato pianificato ed eseguito nella mattinata, alla presenza di Aler e degli agenti di Polizia e Carabinieri. Ad operazione conclusa il locatario è stato finalmente rimesso in possesso dell’immobile. Ha commentato il presidente di Aler Milano, Angelo Sala: “Con grande soddisfazione oggi abbiamo restituito non solo lo spazio commerciale al suo intestatario, ma anche il diritto alla legalità ad un cittadino che aveva visto violare e occupare il suo negozio, regolarmente scelto e affittato. Ringrazio Prefettura e Questura di Milano per il lavoro svolto ed il prezioso supporto che ci ha permesso di tutelare il diritto di un cittadino e di Aler, in qualità di proprietario. Un altro esempio dell’ottimo risultato raggiunto, grazie al lavoro di squadra tra Istituzioni”.