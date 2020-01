Milano, sgombero al centro sociale Casa Brancaleone

Milano, sgombero in corso al centro sociale Casa Brancaleone, in piazza Alfieri, zona Bovisa. Un gruppo di occupanti è salito sul tetto dell'edificio per protestare contro l'azione dela Polizia. Gli agenti della questura si sono presentati attorno alle 9, sul posto anche sanitari del 118 e vigili del fuoco.