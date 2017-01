Milano, sgombero dei palazzi occupati di via Antignani (ex-Ligresti). Foto

Milano, sgombero dei palazzi occupati di via Antignani (ex-Ligresti)



Dopo tante polemiche e tanta attesa, questa mattina in via Antegnati le forze dell'ordine hanno sgomberato gli immobili che troppe volte sono finiti al centro della cronaca milanese.



MUNICIPIO 5 - "Continua l'attenzione su quest'area. Dopo le sollecitazioni del Municipio 5 per la ripresa del PII Monti Sabini ora saremo parte attiva perché la nuova proprietà proceda spedita alla riqualificazione dei palazzi perché non si ripeta il degrado di questi anni". Lo dichiara ad Affaritaliani Milano il presidente di Municipio 5, Alessandro Bramati.





"EVITARE NUOVE OCCUPAZIONI" - "In merito all'annosa vicenda degli immobili occupati di via Antegnati nn. 7-15 balzati all'onore della cronaca negli anni per vicende criminose e alcuni tragici decessi avvenuti al loro interno, possiamo confermare che questa mattina la forza pubblica ha effettuato lo sgombero degli immobili. Nei mesi precedenti, il lavoro della presidenza della Commissione Sicurezza del Municipio 5, ha permesso di avere rassicurazioni dalla nuova proprietà, insediata oggi negli edifici, affinché vengano ripristinati i dissuasori fisici e sia presente un istituto i vigilanza privato a controllo della struttura per evitare il ripresentarsi delle occupazioni. Con questo intervento ci auguriamo che insieme agli interventi edilizi programmati dalla proprietà nei prossimi mesi per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, si riesca finalmente a poter mettere la parola fine su questo lungo capitolo che ha portato a cascata una crescente e diffusa instabilità dell'area". Cois Simone Enea Riccò, Presidente Commissione Sicurezza, Cura del Territorio, Commercio ed Attività Produttive Municipio 5 Comune di Milano