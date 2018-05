Milano, sgombero dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana

Sgombero ex scalo ferroviario di Porta Romana

E' in corso, da parte della polizia, lo sgombero dell'ex scalo ferroviario Porta Romana, in via Lorenzini angolo via Ripamonti. L'area, di proprieta' della società RFI, era ospitava ormai da tempo capannoni e fabbricati occupati abusivamente da extracomunitari. Al termine dello sgombero, l'area sara' presa in consegna dalla proprieta' per la messa in sicurezza.

Maran: "Il luogo tornerà a vivere 7 giorni su 7"

"Oggi si riporta ordine nello Scalo di Porta Romana perché torni ad essere un luogo civile", ha commentato l'assessore all'Urbanistica del Comune, Pierfrancesco Maran. Una volta terminate le operazioni, "lo scalo non sarà abbandonato perché Fs ha assegnato l'area a una società che non solo presidierà gli spazi contro nuove occupazioni - ha spiegato - ma farà attività che faranno vivere il luogo 7 giorni su 7, a cominciare dal prossimo week end dedicato allo sport che lascerà attrezzature dedicate agli atleti utilizzabili per tutta l'estate".