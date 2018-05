Milano, si addormenta con la sigaretta accesa: 63enne gravemente ustionato

Ha gravi ustioni in tutto il corpo il 63enne ricoverato attualmente in codice rosso al San Carlo per via del grave incidente domestico avvenuto nella notte nel suo appartamento in corso Colombo. A quanto pare, l'uomo si è addormentato sul divano con la sigarettta tra le dita. Attorno all'1.30 di notte la moglie è stata svegliata dalle grida del marito e ha dato l'allarme.