Milano: si fingono tecnici del gas, truffa ad anziana

Si fingono due tecnici di una ditta di controllo gas per entrare nella casa di un'anziana e poi le rubano 650 euro. A Milano, in via Val Cannobina una donna di 88 anni ha aperto la porta del suo appartamento a due persone che l'hanno convinta a mostrare dove teneva i suoi averi. Sono riusciti a distrarla, a prendere la somma di denaro e a scappare. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull'accaduto.