Milano si prepara al Jova Beach Party: servizi Atm potenziati

In occasione del Jova Beach Party a Linate, sabato 21 settembre, Atm fa sapere che le linee metropolitane, i parcheggi Atm e alcune linee di superficie chiudono più tardi. Milano si prepara all'evento che necessariamente richiederà interventi in merito a sicurezza, circolazione e trasporti. Ecco la guida ai servizi Atm con tutte le informazioni necessarie.

Mappa delle fermate vicine ai percorsi pedonali

In questa mappa trovate le linee e le fermate in corrispondenza dei percorsi pedonali stabiliti dalle forze dell’ordine per raggiungere gli ingressi dell’aeroporto.

Per raggiungere l’ingresso di viale Forlanini con il percorso pedonale 1

In alternativa:

Linee suburbane Trenord S5 o S6 fino alla stazione Forlanini. Questi treni servono Novara, Varese, Pioltello e Treviglio e attraversano il centro città in corrispondenza di alcune stazioni metropolitane (Garibaldi M2-M5, Repubblica M3, Porta Venezia M1).

Linea suburbana Trenord S9 fino alla stazione Forlanini. Questi treni servono Saronno, Seregno, Monza e Albairate e fermano in corrispondenza di alcune stazioni metropolitane (Romolo M2, Lodi M3, Sesto San Giovanni M1, Lambrate M2).

Bus 73 fino alla fermata di via Repetti. I bus partono da via Gonzaga (dietro piazza Duomo).

Tram 27 fino alla fermata di via Repetti. I tram partono da piazza Fontana (dietro piazza Duomo).

Mappa della rete metropolitana e suburbana a questa pagina.Informazioni sui servizi delle linee suburbane gestite da Trenord a questa pagina.

Per raggiungere l’ingresso via Fantoli con il percorso pedonale 2

Linea metropolitana M3 fino alla stazione di Rogoredo

Per rientrare dopo il concerto con la metropolitana M3

Ultimi treni in partenza dalla stazione Rogoredo M3:

per il centro alle ore 1:49

per San Donato alle ore 2:10

Tutte le metropolitane chiudono più tardi

Sabato 21 settembre le tratte urbane della metropolitana restano aperte fino a tarda notte, con gli ultimi passaggi dei treni dalle stazioni del centro alle 2 circa. Orari e coincidenze a questa pagina

ULTIME PARTENZE M1

Da Duomo>Bisceglie 2:01

Da Duomo>Molino Dorino 1:51

Da Duomo>Sesto FS 2:04

Dopo il normale orario di chiusura della linea 1, i treni non fanno servizio tra Molino Dorino e Rho Fiera.

ULTIME PARTENZE M2

Da Cadorna>Cascina Gobba 1:59

Da Cadorna>Abbiategrasso 2:10

Dopo il normale orario di chiusura della linea 2, i treni fanno servizio solo tra Cascina Gobba e Abbiategrasso. Non proseguono per Gessate, Cologno e Assago.

ULTIME PARTENZE M3

Da Duomo>Comasina 2:00

Da Duomo>San Donato 2:00

ULTIME PARTENZE M5

Da Garibaldi>Bignami 2:14

Da Garibaldi>San Siro 2:14

Linee di superficie potenziate

Bus 73: parte da Duomo M1-M3 e arriva alla fermata di via Repetti (in corrispondenza del percorso pedonale di viale Forlanini). Fa capolinea in piazza Ovidio. Ultimi bus in partenza da piazza Ovidio intorno all’1:30

Tram 27: parte da piazza Fontana (Duomo M1-M3) e ferma in via Repetti (in corrispondenza del percorso pedonale di viale Forlanini) e via Mecenate/Fantoli (in corrispondenza del percorso pedonale di via Fantoli). Ultimi tram in partenza da via Mecenate/Fantoli intorno all’1:30

Filobus 90/91

Maggiori informazioni sulle linee 45, 73, 88 e 923 temporaneamente deviate a questa pagina.

Parcheggi aperti fino alle 3 di notte

I parcheggi di corrispondenza di Bisceglie M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, Lampugnano M1, San Donato M3 e Santa Giulia restano aperti fino alle 3 di notte.

Bus notturni

Dopo la chiusura delle linee metropolitane sono in servizio i bus della rete notturna. Mappa e linee a questa pagina.

Da Milano serve un biglietto da 2€

Per spostarsi a Milano con i mezzi pubblici serve un biglietto per le zone Mi1-Mi3 da 2€ (oppure un abbonamento urbano). Lo potete comprare ai distributori automatici in metropolitana e nelle rivendite autorizzate. Potete comprarlo anche sulla nostra app, pagando con carta di credito o PayPal, o inviando un sms al 48444.