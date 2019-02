Milano si prepara alla grande manifestazione per i diritti

Alta l'adesione a due giorni dalla manifestazione nazionale People - Prima le Persone del 2 marzo. "Siamo stati travolti da una incredibile ondata di partecipazione che è andata ben aldilà delle nostra aspettative. Aspettiamo a Milano delegazioni da tutta Italia per dare vita a una bella giornata di mobilitazione dove tutti si sentiranno parte di una grande comunità che rispetta e valorizza le differenze e si prende cura di tutti", così commenta Daniela Pistillo, presidente del Comitato Insieme Senza Muri nato in occasione della marcia del 20 maggio 2017. Una grande festa che partirà alle ore 14:00 da Palestro, angolo Corso Venezia (MM Porta Venezia) e terminerà con un flash mob in piazza Duomo nel tardo pomeriggio.

Aprirà il corteo il carro di People che diffonderà la colonna sonora della manifestazione, in particolare sarà People have the Power di Patti Smith, la canzone simbolo della parata. Il carro sarà seguito dallo striscione di People sostenuto dai ragazzi del Cngei (Associazione Scout Laica) della sezione di Milano e nazionale. Di seguito cammineranno insieme diverse associazioni a tutela di tutti i diritti dei bambini, tra cui Mamme per la pelle, Ciai, Coro dei leoni, Mamme a scuola, Ledha, L'Abilità, AllegroModerato, Libera, oltre che gruppi di persone con disabilità, "a segnare il punto sulla rivendicazione del riconoscimento dei diritti di tutti e in particolare dei più fragili, spesso vittime di atteggiamenti discriminatori alimentati anche dalle politiche di questo governo", spiegano gli organizzatori.

Saranno presenti oltre 20 gonfaloni di altrettanti Comuni di tutta Italia, ma sono più di 700 i comuni che hanno aderito all’appello degli organizzatori.

Oltre al sindaco Giuseppe Sala, e all'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, sara' presente anche l'ex sindaco Giuliano Pisapia, cosi' come il segretario Cgil Maurizio Landini, il segretario Uil Carmelo Barbagallo, Luigi Sbarra con Andrea Cuccello (Segretario con delega all'immigrazione) della Cisl. Confermati anche i candidati alla segreteria Pd Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Oltre al governatore del Lazio, quello della Toscana Enrico Rossi e i presidenti nazionali di Acli e di Arci Roberto Rossini e Francesca Chiavacci.