Milano e Lombardia sotto la neve. Previsto ciclone nel weekend

Maltempo: nevica su Milano e vari comuni lombardi

Milano e molte altre citta' e paesi della Lombardia si sono svegliati sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo lombardo e' sotto una nevicata, prima piu' abbondante, poi via via piu' incerta. Al momento nella metropoli non si segnalano disagi particolari. La neve per ora si e' limitata a imbiancare le auto posteggiate, i giardini e le aiuole. Il 118 raccomanda di prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalla auto che precedono per via delle allungate distanze di frenata per via dell'asfalto viscido. E nelle prossime ore e nei prossimi giorni le precipitazioni dovrebbero essere ancora presenti in quantità.

NEVE IN PIANURA AL NORDOVEST, COPIOSA SULLE ALPI – “La presenza di aria fredda al Nord favorirà inoltre nevicate anche in pianura su Piemonte, ovest Lombardia ed Emilia più occidentale” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “ Neve pure su entroterra savonese (qualche fiocco misto a pioggia non escluso tra Savona e Genova ovest ), mentre su Appennino genovese orientale, spezzino, alessandrino, e piacentino si potrà avere il pericoloso fenomeno del gelicidio, ovvero pioggia che gela. Pioggia invece sulle pianure del Nordest con quota neve in netto rialzo soprattutto sulle Prealpi orientali, dove le precipitazioni diventeranno intense soprattutto dalla sera con picchi di oltre 100mm sul Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo sulle Alpi la neve sarà finalmente diffusa e copiosa con accumuli anche di oltre mezzo metro dai 1000m di quota, fino a un metro dai 1500-1800m in particolare su Orobie, Trentino e Dolomiti in generale. Tra le città di pianura che potranno venire imbiancate segnaliamo Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Varese, Como, Lecco, Pavia, ma anche Milano, oltre ovviamente che le località di fondovalle alpino come Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno. Tuttavia tra la sera e la notte è previsto un passaggio a pioggia un po' su tutte le pianure e gradualmente anche nei fondovalle alpini”

PIOGGIA E NEVE ANCHE NEL WEEKEND CON NUOVO CICLONE – “Questa perturbazione lascerà in eredità un’atmosfera decisamente instabile o perturbata anche nei giorni a seguire. Il weekend sarà infatti caratterizzato da una bassa pressione responsabile di piogge e rovesci sparsi pur alternati a qualche sprazzo di sole, con ulteriori locali nevicate sulle Alpi dalle quote medio-basse. Le temperature dovrebbero tornare gradualmente a diminuire anche sulle regioni centro-meridionali con ritorno della neve anche sull’Appennino in genere dalle quote medie” –