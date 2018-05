Milano, sicurezza: 68 nuovi vigili urbani in arrivo

Nel pacchetto di 388 assunzioni programmato da Palazzo Marino, ci sono anche 68 nuovi vigili urbani in arrivo. Si tratta di 37 agenti e 31 ufficiali. Spiega una nota del Comune di Milano: "Nei prossimi mesi verranno annunciati nuovi concorsi per la selezione di agenti di Polizia locale e assistenti sociali, figure centrali per l’attuazione del- le politiche per la sicurezza e di welfare".

Una decisione presa settimane fa, prima delle polemiche per la nuova emergenza generata dalle azioni di due nordafricani che hanno portato alla morte di una persona ed al ferimento di altre due, vittime di aggressione con coltello. Ed infatti le assunzioni vanno a integrare anche quello che è uno storico deficit dei ghisa milanesi rispetto ai colleghi di altre città: quello delle figure dirigenziali.