Milano, il sindaco Sala va in bici contro le polveri sottili. Foto

Milano, il sindaco Sala va in bici contro le polveri sottili



Il sindaco va in ufficio in bici, perché "se non piove le polveri sottili restano sopra la media". E posta una sua foto su Fb. Ma come sempre accade non tutti apprezzano il gesto e piovono anche alcune critiche.



L'IDEA DI SALA - "A Milano il tempo è splendido, ma se non piove le polveri sottili restano sopra la media. Questo il mio piccolo contributo all'ambiente". Questo è il messaggio che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affidato ai social network, accompagnandolo da una sua foto mentre si reca a Palazzo Marino in bicicletta. Un gesto simbolico per testimoniare la necessità di contenere i livelli di Pm10.



A Milano infatti non piove da giorni e questo, con la complicita' delle temperature rigide, ha contribuito ad innalzare il livello di polveri sottili. Il sindaco, che nella foto viene ritratto con un furgone parcheggiato in maniera poco ortodossa alle spalle, si lascia andare a una battuta: E magari se qualcuno non parcheggiasse sulle piste ciclabili saremmo pure piu' contenti", chiosa Sala.

Molti i like alla foto di Sala, anche se, come sempre accade, non tutti rispondono positivamente al suo appello. C'è chi lo ringrazia, ma c'è anche chi gli fa notare che spesso le piste ciclabili sono invase dalle auto e bisognerebbe afre più multe. O chi lo accusa di farsi solamente una bella foto per un po' di pubblicità.