Milano, sorpresa: è "scomparsa" la Madonnina. Duomo al buio per lavori all’impianto elettrico



La Madonnina del Duomo non brillerà sempre, nei prossimi giorni ,a causa dei lavori che stanno interessando alcune parti della cattedrale milanese. Tra questi anche l’impianto elettrico e, fino a venerdì, i tecnici eseguiranno alcuni settaggi al sistema di illuminazione della statua.



Aveva destato curiosità e anche preoccupazione non vedere più illuminato uno dei simboli della città, finchè il mistero non è stato svelato dalla Veneranda Fabbrica: "Sono in corso delle verifiche tecniche e dei test sul voltaggio e sulla potenza del nuovo impianto di illuminazione, prove che potranno comportare, da qui a venerdì 17, momenti di parziale o totale sospensione della fornitura di corrente elettrica sulla statua e anche sulla facciata della cattedrale. Un inconveniente necessario per fare ancora più bello il simbolo della città", sottolinea il portavoce del Duomo, Federico Pizzi. "Ma tutto andrà a posto presto. E sarà meglio di prima".