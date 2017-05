Milano, sospesa per la 5° volta la licenza al bar tabacchi Il Girasole

MILANO: SOSPESA PER LA QUINTA VOLTA LICENZA BAR TABACCHI 'IL GIRASOLE'

Il Questore di Milano ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni del bar tabacchi 'Il Girasole' di via dei Panigarola, zona Mecenate. Il provvedimento è stato emesso il 15 maggio e notificato oggi con decorrenza dalla mezzanotte a cura della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, in collaborazione con il Commissariato Mecenate. I titolari sono due: uno della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e l'altro per la rivendita di generi di monopoli.

Si tratta del quinto decreto di sospensione a seguito di una serie di controlli. La rivendita era già stata destinataria di quattro precedenti provvedimenti per analoghe problematiche. Per quanto accertato, il 'Bar Tabacchi Il Girasole' è risultato luogo frequentato da persone pregiudicate e pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, alcune delle quali con precedenti penali e di Polizia specifici in materia di sostanze stupefacenti, più volte identificate nel corso dei controlli, che utilizzano lo spazio come piazza per lo spaccio.