Milano: spari contro bar di cinesi a Calvairate, rabbia del quartiere

Cinque colpi di pistola contro un bar gestito da cinesi a Calvairate, in via Ciceri Visconti. Gli spari sono stati esplosi attorno alle 21 di ieri, non ci sarebbero feriti nonostante il titolare fosse all'interno del locale. Sembra trattarsi di un raid da parte di una singola persona, alla quale la Polizia sta ora dando la caccia. Commenta i fatti con una nota il Comitato di quartiere Insubria-Molise-Varsavia: "A giugno grazie alla Commissione Sicurezza del Municipio4 avevamo segnalato al Sindaco, Questore e Prefetto di Milano, tutte le attività illecite che vengono svolte in piazza Insubria, piazzale Martini e in via Ciceri Visconti sopratutto in prossimità del bar coinvolto nella sparatoria e del minimarket a pochi metri di distanza. Dopo la denuncia avevamo avuto un buon riscontro da parte delle forze dell’ordine concretizzato in assidui controlli, anche con l’ausilio di unità cinofile, delle aree verdi che costituiscono il “chilometro verde”.A settembre un padre di famiglia era stato brutalmente accoltellato all’altezza del civico n. 10 di via Ciceri Visconti da una banda di balordi maghrebini solo per essere stati rimproverati, il tratto della via fra il civico n. 2 e n. 8 viene utilizzato come deposito di scooter rubati, oggi c’è stata questa sparatoria che fortunatamente non ha provocato vittime; ci chiediamo cosa aspettano le autorità a intervenire con maggior determinazione al fine di ripristinare ordine e sicurezza. Noi non ci fermiamo, i residenti e i commercianti del quartiere meritano una vita tranquilla."