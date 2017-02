Case Aler in Giambellino

Milano, spari contro un condominio al Giambellino



Un uomo ha esploso tre colpi di pistola contro tre appartamenti in un condominio in via Giambellino 144, a Milano. L'episodio, la cui modalità somiglia a quella delle "stese" della camorra a Napoli, è avvenuta due giorni fa, ma è stata segnalata solo ieri ai carabinieri della compagnia Magenta.