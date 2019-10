Milano

La metropolitana di Milano Milano, spray al peperoncino in metro: malore per dieci passeggeri Spray al peperoncino spruzzato in metro alla fermata di Cimiano: dieci le persone che hanno accusato disturbi respiratori. Nessuno e' stato portato in ospedale. I sintomi sono quelli di una leggera intossicazione. Lo spray sarebbe stato usato ai tornelli della stazione poco prima delle 15. Atm ha chiuso la stazione fino alle 15.25, consentendo comunque il transito dei treni. Le persone soccorse dal 118 vanno hanno un'eta' compresa fra 1 e 56 anni. Al caso lavora la polizia, che visionera' i filmati delle telecamere.