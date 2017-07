Milano, stop al disco di Waters. Reclamo della Sony



Non si placano le polemiche dopo che il giudice civile di Milano ha bloccato la vendita in Italia del disco 'Is This the Life We Really Want?' dell'ex leader dei Pink Floyd Roger Waters per un'ipotesi di plagio delle celebri 'Cancellature' dell'artista Emilio Isgrò riprodotte sulla copertina. Sony Music Italia impugnerà, presentando reclamo. Lo ha fatto sapere la stessa Sony Italia in una nota nella quale ha specificato "di aver preso atto del contenuto dell'ordinanza" del Tribunale alla quale "ha dato e darà esecuzione".