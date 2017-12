Milano, tamponamento tra due tram: tre donne e una bimba ferite a Natale

Tram 12

Milano, tamponamento tra due tram a Natale



Tre donne e una bambina sono rimaste ferite nel tamponamento tra due tram a Milano, avvenuto nella tarda mattinata. Le quattro ferite - per fortuna nessuna e' in condizioni di salute serie - viaggiavano a bordo dei due mezzi dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico del capoluogo lombardo, coinvolti nell'incidente, uno della linea 4 e l'altro della linea 12. E' accaduto in un tratto di piazzale Marengo, zona Parco Sempione. E' scattata subito l'emergenza e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, le tre donne - 24, 56 e 61 anni - e la bambina, 6 anni, sono state trasferite in diversi ospedali: Niguarda, Fatebenefratelli e Gaetano Pini. Sul posto anche volanti della Polizia di Stato e quindi della Polizia Locale, a quest'ultima il compito di effettuare i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Presente anche personale dell'Atm per fronteggiare la situazione di blocco che si era determinata sulla linea tranviaria e predisporre i servizi sostitutivi o comunque le deviazioni su altri percorsi su rotaia.