Milano, tentata violenza sessuale su studentessa 20enne in Colonne

Studentessa britannica di venti anni salvata da un probabile tentativo di stupro a due passi dalle Colonne di san Lorenzo, uno dei luoghi della movida milanese. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica. Come riferisce il Corriere, la giovane, che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, stava tornando verso casa quando in via De Amicis è stata fermata, trascinata, immobilizzata e spogliata da due uomini. A salvarla prima che si compisse la violenza, l'intervento di un uomo che ha notato quanto stava accadendo in una delle aree divenute meno visibili per i cantieri della nuova linea della metropolitana. Il passante è riuscito a far scappare gli aggressori. La giovane ha rifiutato il trasporto in ambulanza ed il giorno dopo si è recata a sporgere denuncia dai carabinieri dando una generica descrizione degli aggressori, che sarebbero di origine nordafricana. I carabinieri della compagnia Duomo sperano nell'aiuto delle telecamere.