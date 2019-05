di Fabio Massa

Milano? Tollerante e accogliente con chi ha voglia di darsi da fare

C'era una volta Milano. Politicamente, Milano è difficile da capire. O semplicissima, a seconda. Milano è una città inclusiva per natura. Tollerante purché ci sia lavoro e si fatturi. Intollerante dove non c'è lavoro e dove non si fattura. E' una città nata su una palude, che solo il lavoro ha reso abitabile. Qualcosa vorrà pur dire. Quindi messaggi che altrove sono identitari, qui hanno poca presa: se uno arriva da Marte, ma ha buoni affari e non ruba niente a nessuno, il milanese lo accetta e lo accoglie. Oggi Milano è sempre quella. Per capirla, ci vuole una sola cosa: essere davvero milanesi. Non importa se è la Lega o il Pd. Non importa se si è nati a Milano oppure no. Importa solo se la proposta rientra nel cuore di Milano. Che è economico, ma che è grande. Ci stanno tutti, purché non stiano con le mani in mano.

