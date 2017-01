Milano-Torino, aumenti fino al 35% per i pendolari. L'ira del Codacons

Stangata per tutti i pendolari sugli abbonamenti per la tratta Milano - Torino per i treni dell'alta velocità Frecciarossa: aumenti fino al 35%.

Gli aumenti, che sono appena entrati in vigore, prevedono rincari vertiginosi per tutti gli abbonamenti, che già lo scorso Giugno 2015 erano nuovamente aumentati.

Attualmente l'abbonamento sulla tratta Milano - Torino che permette di viaggiare senza alcuna limitazione di orario costa ai pendolari 340€, questi i nuovi prezzi:

Abbonamento Totale (con orario libero) Lun-Dom 459€

Abbonamento Totale (con orario libero) Lun-Ven 408€

Abbonamento Fascia oraria 9-17 Lun-Dom 323€

Abbonamento Fascia oraria 9-17 Lun-Ven 289€

"Per tutti gli utenti e pendolari che usufruiscono della tratta in questione per motivi di lavoro ciò rappresenta un vicolo cieco - afferma il Codacons - perché non ci sono soluzioni alternative. I pendolari sono già sul piede di guerra, tantissime le segnalazioni pervenute all'Associazione di utenti che hanno intenzione di boicottare i nuovi tariffari. Unico possibile strumento lo sciopero bianco" conclude il Codacons.