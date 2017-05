Milano, torna la violenza politica. Dopo il Pd adesso tocca alla Lega Nord



Pd e Lega per una volta accumunate nel condannare l'azione "violenta e intimidatoria" di chi sceglie atti vandalici per esprimere il proprio dissenso politico verso avversari e altri schieramenti ideologici. Dopo due sedi del Partito Democratico, infatti, è stata presa di mira una Sezione della Lega Nord.



"Un altro atto vandalico, questa volta ai danni di una sezione della Lega Nord. Un gesto vigliacco che condanniamo con assoluta fermezza", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala su Twitter in merito alle scritte con cui e' stata imbrattata la serranda della sezione Darsena in via Carcano. Condanna che è arrivata subito anche da Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia: “Ieri l’assalto a due circoli Pd, oggi invece un nuovo atto vandalico a danno della Lega Nord. Gesti così vili sono da condannare senza se e senza ma, a prescindere dal colore politico. Azioni violente e intimidatorie come queste sono sempre sbagliate e mai all’altezza di una città come Milano”.

Solidarietà al partito di Salvini è arrivata anche da parte del segretario metropolitano del PD, Pietro Bussolati: "Ieri era il Partito Democratico, oggi è la Lega ad essere oggetto di bieche offese. Ogni forma di dissenso che sfocia nella violenza è il frutto di una cultura politica aggressiva e opposta al civile confronto democratico, che condanniamo e mai tollereremo. Attenzione però alle strumentalizzazioni di questi episodi, che hanno il solo effetto di dividere".

"Esprimiamo la nostra ferma condanna per l'atto vandalico che ha subito oggi la sezione Darsena della Lega Nord di via Carcano, come già fatto lunedì in seguito all'imbrattamento dei circoli del Pd. Sono gesti che fanno male alla politica, soprattutto per chi come noi, la vive in maniera partecipata e dal basso, basata sul confronto.

Ancora una volta, quindi, ribadiamo il nostro invito a evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione che possa creare i presupposti per questi vili atti aggressivi e, allo stesso tempo, di non alzare oltre modo i toni del dibattito politico". Così il MoVimento 5 Stelle Milano esprime solidarietà alla Lega dopo l'atto vandalico subito.

IL PRECEDENTE - Sedi del Pd a Milano nel mirino di ignoti che hanno contestato il blitz della Polizia in Stazione Centrale dello scorso 2 maggio imbrattando gli ingressi dei circoli Angelo Vassallo, zona Vigentino, e Fratelli Cervi. "'Speriamo non sia un caso isolato' Basta retate!" è il messaggio scritto con vernice nera sulla saracinesca in Fratelli Cervi e con vernice rossa in Vigentino, dove le secchiate hanno imbrattato anche il muro e l'insegna. Ad avvisare la segreteria del circolo è stata la Digos.