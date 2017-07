Milano, tornano i vigili di quartiere. Sala: Dialogo, prevenzione, assistenza

Vigili di quartiere a Milano

A Milano tornano i vigili di quartiere: la prima pattuglia è stata presentata questa mattina in piazzale Selinunte, uno dei nove quartieri pilota per il progetto, che prevede la presenza di tre agenti in bicicletta su due turni al giorno. "Il comando mobile rimane tutto luglio ma tornero' qui a inizio agosto e raccogliero' le opinioni dei cittadini", ha assicurato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Facciamo le cose con attenzione e umilta' e accettiamo suggerimenti da chi vive per mettere a punto il sistema" ha assicurato Sala, che questa mattina si e' intrattenuto con gli abitanti del quartiere, ha fatto un giro nel mercato comunale e ha deciso di ascoltare alcuni titolari di bar del piazzale. "Siamo convinti che chi vive qui ne sappia piu' di noi, per questo abbiamo voluto vigili volontari che sentissero questo tipo di necessita' di essere dialoganti" ha spiegato, aggiungendo che "viste le forze in campo si fa controllo, ma soprattutto prevenzione e assistenza".

Su questo si e' soffermata anche l'assessore alla sicurezza, Carmela Rozza, che ha invitato i cittadini a fare segnalazioni e ha spiegato che "i vigili nella loro bisaccia avranno volantini con le spiegazioni dei servizi per anziani e persone sole", ad esempio "il servizio antitruffe della polizia locale". Poi l'assessore e' anche intervenuta, conversando con i giornalisti, a proposito del fatto che questo nuovo servizio lanciato dal Comune cominci proprio dalle periferie: "Abbiamo iniziato da qui perche' riteniamo che questo sia un quartiere difficile ma vogliamo costruire con i cittadini un dialogo". Dopo l'omicidio del 18enne in piazza Tirana, quartiere Giambellino, il tema delle periferie e' infatti tornato di attualita', tanto che questa mattina anche il sindaco ne ha parlato: "Piazza Tirana era ed e' un luogo delicato. Il nostro piano periferie - ha spiegato - mira a mettere a posto i luoghi fisici, le residenze e i luoghi di incontro. La sicurezza deve sposarsi con il ripristino delle aree e su questo continueremo a impegnarci".