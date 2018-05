Milano, tra 10 anni artigiani stranieri più degli italiani

(IMPRESE-LAVORO.COM) Entro 10 anni a Milano gli artigiani di origine straniera saranno superiori di numero rispetto agli italiani. Lo evidenzia un'analisi dell'Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza su dati della Camera di Commercio.

Gli stranieri, afferma una nota, attualmente pesano il 36,1%, contro il 34,9% dell'anno precedente, e passano da 9252 imprese a 9617, su un totale di 26.646 aziende attive in citta' nel primo trimestre 2018. A questo ritmo, secondo una proiezione, in meno di 10 anni gli artigiani di origine straniera supereranno il 50% del totale degli artigiani meneghini. "Quello della crescita esponenziale dell'artigianato con titolare uno straniero - commenta il segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza, Marco Accornero - rappresenta un fenomeno in costante espansione. Come associazione di categoria accogliamo questo dato in modo positivo, perche' assicura la continuita' dell'artigianato in tanti settori che hanno visto la diminuzione se non l'abbandono da parte degli italiani. Certo, sempre a patto che vengano rispettate le regole e le attivita' operino in piena legalita' e nel rispetto della concorrenza corretta e leale. Questa rappresentazione dovrebbe anzi essere uno stimolo per tanti giovani italiani a inserirsi in ambiti artigiani in cui si aprono spazi".

Tra i settori in crescita l'artigianato alimentare, che sara' protagonista nella prossima Milano Food City (da 481 a 499 imprese, +4%), le costruzioni (da 8018 a 8161, +2%), la ristorazione (da 901 a 922, +2%), i servizi per il paesaggio e verde ( da 2122 a 2167, +2%). Nel complesso dell'Area metropolitana milanese, sono 68.494 le imprese artigiane attive, +0,3% in un anno e + 1,6% in cinque anni. Anche qui crescita sensibile degli stranieri, che con un +2,5% passano da 17626 imprese a 18359 in un anno. Male i giovani, che perdono ben 1496 realta' in dodici mesi: erano 7004 nel primo trimestre 2017, oggi sono 6620, pari a un meno 5,5% circa. Crescono le donne, che toccano quasi un +2%, con 10785 ditte contro le 10582 del 2017.

Nell'intera Lombardia, la caduta dei giovani imprenditori artigiani assume numeri drammatici: meno 6% tra il primo trimestre 2017 e il primo trimestre 2018, pari a 1496 imprese scomparse (erano 25057, sono oggi 23561). Di contro, crescita costante per gli stranieri (+2,5% circa), che passano da 43531 ditte a 44630 (+ 1099), e delle donne: poco meno del +1,5%, con 539 unita' attive in piu' nel 2018 (da 37557 a 38096). Solo nelle province di Cremona (-0,9%), Mantova (-1,3%) e Sondrio (-3,5%) gli artigiani di origine straniera sono in calo