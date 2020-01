Milano, tragedia sfiorata: bambino di 5 anni precipita in strada da casa



Milano, la bambina - di appena 5 anni - è caduta in strada dal secondo piano di un edificio in via Pampuri, mentre era senza sorveglianza di un adulto. Sembra che la mamma fosse a prendere il fratellino a scuola e che la piccola fosse rimasta sola a casa per qualche minuto.



All'arrivo della polizia e dell'ambulanza la bambina era vigile ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ancora da accertare la dinamica esatta dei fatti.