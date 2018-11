Milano, travolge ragazza e fugge: pirata della strada bloccato da un passante

Travolge ragazza e fugge, pirata strada bloccato da un passante

Un pirata della strada, a Milano, ha investito una ragazza ed e' scappato, ma e' stato inseguito e bloccato da un cittadino. Lo ha comunicato il 118, intervenuto sul posto per i soccorsi. Secondo quanto si e' appreso l'investimento e' avvenuto alle 22.15 in corso Lodi angolo piazzale delle Medaglie d'Oro, in pieno centro cittadino. La giovane, A.C., una 22enne, e' stata travolta ed e' finita riversa sull'asfalto, con delle fratture agli arti inferiori. Ma un passante che aveva visto la scena e' balzato sul mezzo, un furgone, e ha inseguito e bloccato l'auto pirata, chiamando nel contempo le forze dell'ordine, a cui poi ha lasciato l'uomo.