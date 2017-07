Mauro Parolini

Milano, tre eventi tra moda e design in arrivo per l'autunno



Una speciale collaborazione tra Palazzo Lombardia e Comune di Milano in due settori chiave per Milano e l'intera rgione: la moda e il design. "Tre importanti eventi tra settembre e novembre 2017 con l'obiettivo di favorire la sinergia tra le imprese, le scuole di moda e design e le professioni creative. E un cartellone di iniziative aperte alla città di Milano, azioni di comunicazione, sfilate ed occasioni formative per sostenere e promuovere i comparti del design e del fashion, ma anche momenti di confronto per comprendere l'evoluzione del mercato e opportunità per gli studenti e i giovani professionisti". Queste le considerazioni presentate in Giunta regionale dall'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini.



"Sono tra i più rilevanti per numero di occupati e valore aggiunto prodotto - ha commentato l'assessore Parolini -, pilastri dell'economia e dell'identità regionale e sinonimi di eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per innovazione e qualità. Un primato tutto lombardo, che fa delle nostra regione, e in particolare di Milano, la capitale più dinamica ed attraente in questi ambiti a livello internazionale".



Parolin ha sottolineato come con il Comune di Milano si stia avviando "una concreta collaborazione per favorire, coinvolgendo le realtà associative più rappresentative e aprendoci alla città, un ulteriore sviluppo di questi settori. E per promuoverli come fattori di attrattività: sostenere infatti l'economia legata alla creatività significa favorire anche gli ingenti indotti legati al turismo, al commercio e soprattutto all'export, che questi settori continuano a generare per Milano e per l'intera regione".