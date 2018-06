Milano: trovato con 8kg di marijuana, arrestato Pr incensurato

Milano: trovato con 8kg di marijuana, arrestato incensurato



Arrestato per spaccio ieri sera un 35enne incensurato italiano dalla Squadra Mobile di Milano trovato in possesso di circa 8 kg di marijuana, quasi 1,5 kg di hashish e 6.300 euro in contanti. L'uomo ha detto di essere organizzatore di eventi, aveva con sé due telefoni Nokia modello vecchio, é residente in via Rucellai ma da pochi giorni aveva preso una camera in affitto in via Valtellina.



Proprio nell'androne del palazzo in via Valtellina la Squadra Mobile lo ha sorpreso mentre cedeva droga a un 34enne italiano incensurato, poi trovato in piazzale Maciachini con 35 grammi di marijuana e qualche grammo di hashish e denunciato a piede libero. L'arrestato é invece stato seguito mentre si è allontanato in auto fino a piazza Fratelli Bandiera dove gli agenti lo hanno fermato e perquisito. Addosso aveva 3,5 grammi di marijuana e 3,5 grammi di hashish, il controllo é proseguito nella stanza del palazzo di via Valtellina in cui in una cassettiera nascondeva 7,5 kg di marijuana in pacchi da circa 600gr confezionati con celophane sottovuoto e consegnati da poco tempo.



Aveva anche 320 grammi di hashish divisi in 6 tavolette di varie forme alcune con la scritta "push". La stanza é risultata affittata, nell'appartamento vivono altri due italiani estranei ai fatti. Nell'appartamento di via Rucellai l'uomo aveva 17 panetti di hashish per un totale di 1,2 kg e 5 involucri di marijuana per un totale di 400 grammi. Oltre alla droga al 35enne sono stati trovati in casa e addosso contanti per un totale di 6.300 euro, sará processato per direttissima.

Agli agenti ha detto di essere un organizzatore di eventi e concerti: la faccia "pulita" e anche la fedina penale, visto che era incensurato, non avrebbero fatto sospettare di lui, se non fosse stato fermato. Un italiano di 35 anni e' stato arrestato dopo un inseguimento della squadra mobile della polizia (sezione antidroga guidata da Francesco Giustolisi) ieri sera intorno a mezzanotte.