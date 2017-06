"Milano e turismo architettonico", giovedì 15 all'Urban Center

Incontro su "Milano e turismo architettonico - Un percorso da scrivere, un progetto da disegnare". Parteciperanno: Andrea Jarach, Presidente Gruppo Proedi – Direttore Editoriale Where Milan, Antonella Ranaldi. Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, Claudio Nelli, Urbanfile – Dodecaedro Urbano, Marco Albini, Fondazione Franco Albini, Paolo Brambilla, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.



L'incontro, organizzato in occasione di Milano Arch Week, si terrà giovedì 15 giugno 2017, dalle 18 alle 20, presso Urban Center Milano, Galleria Vittorio Emanuele.



blog.urbanfile.org



www.dodecaedrourbano.com