Milano, turista inglese: "Aggredita e violentata sui Navigli"

Agggredita e violentata sui Navigli: è la denuncia di una turista inglese 44enne. I fatti sabato notte. La donna aveva inizialmente raccontato di essere stata derubata del portafogli durante una serata passata in alcuni locali sui Navigli. Portata al Policlinico, perche' quando e' stata trovata era in stato alterato, dovuto presumibilmente a sostanze alcoliche, ai medici questo pomeriggio ha raccontato una storia ben piu' grave. La donna, che a Milano si trova ospite di un ostello del centro, e' stata trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati, per accertamenti specifici, e ha sporto una nuova denuncia ai carabinieri della Compagnia Duomo. La chiamata ai carabinieri alle 6 di domenica, tre ore dopo i fatti. La donna aveva inizialmente raccontato di essere stata accerchiata da tre uomini e di essere stata derubata del portafogli. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri.