Milano, turisti in aumento del 10% nel 2018

Turisti ancora in aumento a Milano: nel 2018 la crescita dei visitatori ha sfiorato il 10% (9,92%) rispetto all'anno precedente. Anche nell'ultimo mese del 2018 e' stato registrato un notevole aumento del numero di visitatori a Milano: 543.613 presenze, il 13,81 per cento in piu' rispetto a dicembre 2017, quando gli arrivi erano stati 477.636. Lo comunica una nota dell'amministrazione che fornisce il dettaglio. Nel 2018 sono stati quindi 6.821.340 i turisti che hanno visitato la citta', 9.946.611 considerando anche la provincia di Milano. Di questi, 3.199.600 rientrano nella fascia d'eta' tra i 31 e i 45 anni, mentre crescono costantemente anche i visitatori piu' giovani, nelle fasce d'eta' tra i 19 e 30 anni (2.073.665), e quelli tra i 46 e 60 anni (2.962.826). La maggior parte, 9.785.945, hanno soggiornato sul territorio tra uno e dieci giorni. Per quanto riguarda la tipologia di visitatori, i single sono la categoria di turisti piu' frequenti, con 4.965.936 presenze, seguita dalle famiglie, a quota 3.444.985.