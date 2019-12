Milano, un maiale al guinzaglio a spasso per Stazione Centrale. VIDEO

Milano

Venerdì, 27 dicembre 2019 - 17:30:00

Milano, un maiale al guinzaglio a spasso per Stazione Centrale Si parla spesso del degrado che contraddistingue Stazione Centrale a Milano, ma il video pubblicato alla vigilia di Natale su Facebook da William Ricci, e presto diventato virale, racconta qualcosa che forse non si era ancora mai visto: una donna che porta a spasso, legato al guinzaglio, un maiale, tra gli sguardi increduli delle persone attorno. Nel breve filmato si vede la signora faticare non poco a convincere il suino a scendere le scale della stazione. "Ho visto veramente di tutto alla Stazione Centrale di Milano, ma questo...", è il laconico commento dell'autore del video.