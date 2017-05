Una lezione di democrazia (o di oligarchia). La briciola di Caputo

Roberto Tasca

“Il Consiglio non paralizzi la città...Ma su una delibera che non cambia i destini della città il mio obiettivo era di starci una seduta...con queste regole d'aula siamo esposti all'infinito. L'obiettivo è governare la città, ma se si paralizzano così i lavori gli interessi che la giunta ha di confrontarsi con il Consiglio comunale vengono sempre meno”. - Queste le parole di Roberto Tasca, assessore al Bilancio della giunta Sala, in un'intervista al Corsera. L'uomo forte, l'amico da anni del sindaco. Appare evidente come dalle sue parole emerga una sorta di fastidio, quasi che il Consiglio comunale rappresenti un orpello inutile. Eppure la legge Bassanini nello stabilire l'elezione diretta del primo cittadino dava proprio al Consiglio il potere di controllo per riequilibrare quello dell'esecutivo. Ed allora si torni a Platone nel suo saggio "Repubblica", nel quale parla di oligarchia e a Aristotele in "Politica". In entrambi i testi si riprende questo concetto con un'eccezione negativa, mentre si esalta il termine aristocrazia. Bisogna arrivare ai primi del 900 con i sociologi Mosca, Pareto e Michels perché il significato di oligarchia, governo di pochi, assurga ad una positività istituzionale, rafforzata proprio dal trattato di Michels "La legge ferrea dell'oligarchia". Anche Norberto Bobbio nel suo "Dizionario di Politica" riscopre l'oligarchia. Forse è questo a cui pensa L'assessore Tasca? Un governo di pochi? Di pochi eletti, intellettualmente parlando? Ovvero una giunta che governi senza le briglie di un Consiglio comunale?



Roberto Caputo