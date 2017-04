Milano, una settimana per scoprire i vantaggi del lavoro agile



Durante 'La settimana del lavoro agile', dal 22 al 26 maggio, a Milano si potranno scoprire i vantaggi di poter conciliare impegno lavorativo e qualità della vita. L'obiettivo dell'edizione 2017 è anche raddoppiare le adesioni rispetto a quella scorsa e fare di Milano un modello di riferimento per buone pratiche del lavoro agile all'interno delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private favorendo lo sviluppo dei coworking, delle politiche di conciliazione e dello smart working.



Promosso dall'assessorato alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio, è stato firmato oggi a Palazzo Marino dai partner dell'iniziativa il protocollo d'intesa per l'adesione e la promozione alla Settimana del lavoro agile. Il documento è stato sottoscritto dai rappresentanti di: Cgil - Cisl - Uil - Assolombarda - Abi - Unione Artigiani - Città metropolitana - Api - Anci Lombardia - Camera di Commercio di Milano - Apa Confartigianato - Valore D - Federdistribuzione - Confcommercio Milano - SDA Bocconi. Il lavoro agile non richiede una postazione fissa in ufficio; consente di svolgere i propri compiti ovunque, da casa, dal bar, dal parco, dalla palestra, da un ufficio decentrato o da una postazione in coworking. È una modalità che soddisfa chi lavora e rende le imprese più competitive.