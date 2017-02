Milano, una "tassa" sugli automobilisti pendolari per pagare i lavori stradali





Una tassa sui pendolari che ogni giorno vengono a Milano, pur vivendo in altri comuni nelle vicinanze del capoluogo lombardo. Un'idea non nuova ma che rischia sempre di creare una serie a catena di polemiche. Questa volta ci prova l'assessore ai Lavori pubblici della giunta Sala Gabriele Rabaiotti che ha fatto riferimento a tutti quei city users - stimanti in 800mila persone circa - che arrivano sotto la Madonnina per lavorare.



"Le strade di Milano sono usate dal doppio delle auto dei residenti, questo comporta un costo che oggi pesa tutto sulle spalle di chi vive in città: biosgnerebbe trovare un modo di distribuire il contributo di tipo impositivo su oltre due milioni di persone e non solo sui residenti: bisognerebbe fare un'operazione a livello di Città metropolitana", ha sottolineato Rabaiotti.



FORZA ITALIA: "IL BALZELLO E' DIETRO L'ANGOLO" - "La brillante proposta dell'assessore Rabaiotti completa l'accerchiamento degli automobilisti milanesi costretti a pagare salato il "privilegio" di lavorare utilizzando l'automobile. Il comune di Milano decide infatti una nuova tassa per chi vive e lavora nella città metropolitana. Per tappare le buche, spiegano a palazzo Marino. Ma viaggiare in auto a Milano, per le migliaia di automezzi che consegnano merci e prodotti, come per tutti quelli che non possono utilizzare i mezzi pubblici, ormai è un'avventura: tasse, area c, autovelox e telecamere pronte a colpire in ogni angolo. Milano ormai è una trappola per chi viaggia su un mezzo a motore. Obiettivo: colpire con tasse e gabelle per risanare il bilancio comunale. Ma così si colpisce anche l'economia cittadina. Un danno per tutti". Così, in una nota, Mariastella Gelmini, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda. Alessandro De Chirico, vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, aggiunge: "La proposta lanciata dall'assessore Rabaiotti nella commissione di ieri è un progetto concreto che il Comune ha in mente di realizzare nel medio-lungo periodo. Sta per approdare in giunta la delibera Low Emission Zone che prevede un importante investimento infrastrutturale per la dislocazione di 300 telecamere nei punti strategici d'ingresso a Milano. Nel documento, che è passato nei 9 municipi per un parere non vincolante, c'è un cronoprogramma che prevede il divieto di ingresso a Milano, entro il 2017, degli Eurodisiel 3 e negli anni a venire degli altri veicoli inquinanti. Da qui alla richiesta di un balzello per chi vorrà entrare a Milano dall'hinterland il percorso sarà breve e già chiaramente delineato"