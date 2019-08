Milano, uomo trovato morto nel bagno dell'ostello con la siringa nel braccio

Un muratore di 47 anni e' stato trovato senza vita, con una siringa nel braccio sinistro, nel bagno di un ostello in via Rimembranze di Lambrate, a Milano. A scoprire il corpo, attorno alle 10.45, e' stato un nigeriano di 28 anni che lavora nella struttura come addetto alle pulizie. E' stato lui a dare l'allarme al 112 e a raccontare ai carabinieri del nucleo Radiomobile di aver trovato il cliente in uno dei bagni in comune. Il 47enne, che aveva precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, era sdraiato sul pavimento con una ferita al volto dovuta probabilmente alla caduta, accanto a lui c'era un kit per prepararsi una dose. Non ci sono molti dubbi sul decesso dovuto a overdose.