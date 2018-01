Milano, usa la app della polizia e fa arrestare uno spacciatore

Milano, polizia arresta pusher grazie a segnalazione sulla app YouPol



La polizia ha arrestato uno spacciatore di droga a Milanograzie ad una segnalazione su YouPol.Ieri, gli agenti delle volanti della Questura di Milano, a seguito di una nota ricevuta da un utente il quale ha indicato la presenza di pusher stranieri in Stazione Centrale tramite la app YouPol a cui i cittadini possono segnalare anche situazioni di spaccio, hanno controllato l'area con un servizio mirato di osservazione.



I poliziotti hanno notato un gruppo di cittadini stranieri vicino cestino dell'immondizia in piazza Duca d'Aosta. Il gruppo è fuggito via, ma gli agenti hanno bloccato e arrestato uno di loro, un gambiano ventenne, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In tasca aveva 7,5 grammi di marijuana. I poliziotti hanno controllato anche il cestino intorno a cui si trovava con gli altri ed hanno trovato un sacchetto di plastica con dentro numerosi involucri della stessa droga.